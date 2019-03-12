В Воронеже жадные продавцы устроили свалку из мимоз
Гору выброшенных цветов после праздников сфотографировали местные жители
Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцев возмутило поведение продавцов цветов в микрорайоне ВАИ, которые после праздников выкинули горы непроданных мимоз на свалку. Фото последствий горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.
Местные жители посчитали, что цветы продавцы могли бы отдать бесплатно.
- Это жадность. В городе с лихвой детских домов, домов престарелых, церквей, и так далее. Ан, нет. Так не доставайся же ты никому, - написала горожанка.
Воронежцев также возмутило то, что цветы высыпали не в бак, а рядом с ним.
А как вы относитесь к такому поведению цветочников?
ИСТОЧНИК KP.RU