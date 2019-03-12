Тяжелое детство с распятыми игрушками на деревьях показали в районе ВАИ в Воронеже

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-12T06:01:37+03:00

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В воронежском микрорайоне ВАИ детскую площадку «украсили» распятыми на деревьях мягкими игрушками. Плюшевые звери из-за воздействия погодных условий превратились в персонажей из фильмов ужасов. Фотографию жуткого зрелища опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Тяжелое детство на ВАИ, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане отметили, что подобный вид отражает микрорайон в целом и вводит всех в уныние. Также оказалось, что подобная мода распространилась и в других микрорайонах Воронежа.

- В Юго-Западном микрорайоне так же игрушки вешают. Зачем?! Помню, выбросили старую игрушку и обнаружили ее на следующий день прибитой к дереву, страшное зрелище, - написала местная жительница.

Фото: Алена Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU