2019-03-12T06:01:37+03:00
Общество

Тяжелое детство с распятыми игрушками на деревьях показали в районе ВАИ в Воронеже

Местных жителей пугает такое оформление площадки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Алена Меладзе.Фото: Алена Меладзе.
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В воронежском микрорайоне ВАИ детскую площадку «украсили» распятыми на деревьях мягкими игрушками. Плюшевые звери из-за воздействия погодных условий превратились в персонажей из фильмов ужасов. Фотографию жуткого зрелища опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Тяжелое детство на ВАИ, - подписал снимок автор.

В комментариях горожане отметили, что подобный вид отражает микрорайон в целом и вводит всех в уныние. Также оказалось, что подобная мода распространилась и в других микрорайонах Воронежа.

- В Юго-Западном микрорайоне так же игрушки вешают. Зачем?! Помню, выбросили старую игрушку и обнаружили ее на следующий день прибитой к дереву, страшное зрелище, - написала местная жительница.

Фото: Алена Меладзе.

Фото: Алена Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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