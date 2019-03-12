Тяжелое детство с распятыми игрушками на деревьях показали в районе ВАИ в Воронеже
В воронежском микрорайоне ВАИ детскую площадку «украсили» распятыми на деревьях мягкими игрушками. Плюшевые звери из-за воздействия погодных условий превратились в персонажей из фильмов ужасов. Фотографию жуткого зрелища опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Тяжелое детство на ВАИ, - подписал снимок автор.
В комментариях горожане отметили, что подобный вид отражает микрорайон в целом и вводит всех в уныние. Также оказалось, что подобная мода распространилась и в других микрорайонах Воронежа.
- В Юго-Западном микрорайоне так же игрушки вешают. Зачем?! Помню, выбросили старую игрушку и обнаружили ее на следующий день прибитой к дереву, страшное зрелище, - написала местная жительница.
Фото: Алена Меладзе.
ИСТОЧНИК KP.RU