Мэр поручил в недельный срок привести в порядок улицы Воронежа

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-12T08:22:25+03:00

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Стремительно сошедший снег обнажил неприглядный вид многих улиц и особенно дворов Воронежа. Сразу стало ясно, где коммунальные службы допустили упущение в течение зимы.

На городской планерке 11 марта мэр поручил коммунальным службам и руководителям районных управ освободить обочины улиц от снежных валов, а там, где снег уже растаял, начать вывозить мусор.

- Также необходимо провести работу с организациями, которые обслуживают жилой фонд, для того, чтобы они приступили к наведению чистоты во дворах, – поручил Вадим Кстенин.

И дал срок - неделю. После этого отправится в объезд, чтобы проконтролировать выполнение поручения.

ИСТОЧНИК KP.RU