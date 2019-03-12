Мэр поручил в недельный срок привести в порядок улицы Воронежа
Стремительно сошедший снег обнажил неприглядный вид многих улиц и особенно дворов Воронежа. Сразу стало ясно, где коммунальные службы допустили упущение в течение зимы.
На городской планерке 11 марта мэр поручил коммунальным службам и руководителям районных управ освободить обочины улиц от снежных валов, а там, где снег уже растаял, начать вывозить мусор.
- Также необходимо провести работу с организациями, которые обслуживают жилой фонд, для того, чтобы они приступили к наведению чистоты во дворах, – поручил Вадим Кстенин.
И дал срок - неделю. После этого отправится в объезд, чтобы проконтролировать выполнение поручения.
ИСТОЧНИК KP.RU