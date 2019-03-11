В Минюсте зарегистрировали приказ, который позволит штрафовать за неоплату парковок в Воронеже
4 марта в Министерстве юстиции РФ зарегистрировали приказ МВД "Об утверждении порядка предоставления информации о владельцах транспортных средств". Документ пока не вступил в силу. По данным собственных источников региональных СМИ, он может начать действовать уже с 15 марта.
Что это значит для Воронежа? То, что административные комиссии наконец-то получат возможность получать данные о нарушителях от ГИБДД. На незаконность такого обмена информацией сегодня упирали в суде первые обладатели штрафов.
Напомним, срок давности по нарушениям оплаты парковки составляет два месяца. Иными словами, те, кто стоял бесплатно до Нового года, с большой долей вероятности могут выдохнуть. А вот автомобилисты, которые не платили за парковку в начале марта и феврале, вполне могут получить "письма счастья" на 1500 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Празднуем: платное время на воронежских парковках сократили на час. Кроме того, продлили бесплатный период для стоянки у школ и больниц. (Читать далее.)
Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].
Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Платные парковки в Воронеже»