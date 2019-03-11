В Минюсте зарегистрировали приказ, который позволит штрафовать за неоплату парковок в Воронеже

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-11T20:05:39+03:00

Вероятно, "откосить" от оплаты уже не получится Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Документ может вступить в силу уже 15 марта

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4 марта в Министерстве юстиции РФ зарегистрировали приказ МВД "Об утверждении порядка предоставления информации о владельцах транспортных средств". Документ пока не вступил в силу. По данным собственных источников региональных СМИ, он может начать действовать уже с 15 марта.

Что это значит для Воронежа? То, что административные комиссии наконец-то получат возможность получать данные о нарушителях от ГИБДД. На незаконность такого обмена информацией сегодня упирали в суде первые обладатели штрафов.

Напомним, срок давности по нарушениям оплаты парковки составляет два месяца. Иными словами, те, кто стоял бесплатно до Нового года, с большой долей вероятности могут выдохнуть. А вот автомобилисты, которые не платили за парковку в начале марта и феврале, вполне могут получить "письма счастья" на 1500 рублей.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU