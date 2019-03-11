2019-03-11T20:02:14+03:00
Общество

В мэрии Воронежа объяснили, почему просел тротуар у Памятника Славы

По данным чиновников, там зимой вели экстренные работы [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Тротуар у Памятника Славы снова начали приводить в порядок.Тротуар у Памятника Славы снова начали приводить в порядок.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 марта, начали ремонтировать просевший тротуар у Памятника Славы. Сейчас там укладывают песок, чтобы затем на него положить плитку.

В управлении информации мэрии рассказали, что тротуар потерял «товарный вид» в декабре 2018 года, когда некая строительная компания разрыла его, чтобы выполнять работы на сетях. В итоге восстанавливали все при низких температурах. Когда земля оттаяла, кое-как положенный назад тротуар и «повело».

В мэрии заявили, что если бы не экстренный ремонт в декабре, местным жителям вообще негде было ходить. Сейчас плитку снова будут класть работники той же строительной компании. Людям, живущим недалеко от Памятника Славы, остается надеяться, что теперь они будут класть на совесть в хорошем смысле этого фразеологизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минюсте зарегистрировали приказ, который позволит штрафовать за неоплату парковок в Воронеже
Авиарейсы из Воронежа в Тбилиси отложили на 25 дней
Умер председатель совета директоров «Воронежстальмоста» Владимир Боровиков
Бывший ректор Воронежской академии искусств объяснил, почему запретил артистам МХАТа пить и курить
Чиновники пообещали сделать воронежскую «Большую экологическую тропу» безопасной в 2019 году
В Воронежской области «поломавшегося» водителя-дальнобойщика спасли гаишники
В Воронеже открылся телефон доверия, по которому можно сдать наркоторговцев
В этом году на улицах Воронежа появятся 4050 новых деревьев
Заседание суда о законности штрафов на воронежских платных парковках перенесли
Воронежский авиазавод хочет перевооружиться под новый «Ил-114-300»
В Воронеже стерилизовали 1069 бездомных животных
Добыча грабителей воронежского отделения банка составила 10 миллионов рублей
За год воронежцы собрали на переработку 3,5 тонны пластика
В Воронеже воры в масках обчистили квартиру на 420 тысяч рублей
Начальника полиции района под Воронежем задержали на рабочем месте
В Воронеже выступит певица LP
Мэрия Воронежа опровергла слухи об отставке вице-мэра по градостроительству
Житель Воронежской области за повторную езду пьяным будет 250 часов мести улицы
В Воронежской области сын убил мать ножом в сердце
В Воронеже выбрали дублера губернатора
Воронежская звезда российской гимнастики Ангелина Мельникова завоевала шесть медалей чемпионата России