В мэрии Воронежа объяснили, почему просел тротуар у Памятника Славы

СЕГОДНЯ 20:02 2019-03-11T20:02:14+03:00

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В понедельник, 11 марта, начали ремонтировать просевший тротуар у Памятника Славы. Сейчас там укладывают песок, чтобы затем на него положить плитку.

В управлении информации мэрии рассказали, что тротуар потерял «товарный вид» в декабре 2018 года, когда некая строительная компания разрыла его, чтобы выполнять работы на сетях. В итоге восстанавливали все при низких температурах. Когда земля оттаяла, кое-как положенный назад тротуар и «повело».

В мэрии заявили, что если бы не экстренный ремонт в декабре, местным жителям вообще негде было ходить. Сейчас плитку снова будут класть работники той же строительной компании. Людям, живущим недалеко от Памятника Славы, остается надеяться, что теперь они будут класть на совесть в хорошем смысле этого фразеологизма.

ИСТОЧНИК KP.RU