2019-03-11T19:38:24+03:00
Общество

Авиарейсы из Воронежа в Тбилиси отложили на 25 дней

Всем, кто уже купил билеты, придется их сдать
Яков СТРОГОВ
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Тур в Грузию из Воронежа придется отложить больше чем на три недели.Тур в Грузию из Воронежа придется отложить больше чем на три недели.Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.
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Прямые рейсы из Воронежа в столицу Грузии Тбилиси отложены, сообщили в Воронежском аэропорту. Первый вылет был запланирован на 1 апреля, но теперь перенесен на 26 апреля. В авиакомпании Georgian Airways, которая должна осуществлять эти рейсы, причин такой резкой смены графика не поясняют

Пассажирам, которые заранее купили билеты на 1, 5, 8, 12, 15, 19 и 22 апреля могут их сдать и получить деньги назад в тех местах, где они их приобретали.

В аэропорту также сообщили, что поменялась только дата начала вылетов. Самолеты Embraer 190, как планировали и ранее, будут курсировать между Воронежем и Тбилиси по понедельникам и пятницам. Из столицы Черноземья они будут вылетать в 4.05 и в 6.00 приземляться в главном городе Грузии. Из Тбилиси лайнеры будут стартовать в 2.05 по местному времени, до Воронежа они будут добираться два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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