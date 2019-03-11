Авиарейсы из Воронежа в Тбилиси отложили на 25 дней
Прямые рейсы из Воронежа в столицу Грузии Тбилиси отложены, сообщили в Воронежском аэропорту. Первый вылет был запланирован на 1 апреля, но теперь перенесен на 26 апреля. В авиакомпании Georgian Airways, которая должна осуществлять эти рейсы, причин такой резкой смены графика не поясняют
Пассажирам, которые заранее купили билеты на 1, 5, 8, 12, 15, 19 и 22 апреля могут их сдать и получить деньги назад в тех местах, где они их приобретали.
В аэропорту также сообщили, что поменялась только дата начала вылетов. Самолеты Embraer 190, как планировали и ранее, будут курсировать между Воронежем и Тбилиси по понедельникам и пятницам. Из столицы Черноземья они будут вылетать в 4.05 и в 6.00 приземляться в главном городе Грузии. Из Тбилиси лайнеры будут стартовать в 2.05 по местному времени, до Воронежа они будут добираться два часа.
ИСТОЧНИК KP.RU