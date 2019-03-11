Умер председатель совета директоров «Воронежстальмоста» Владимир Боровиков

СЕГОДНЯ 19:09 2019-03-11T19:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 марта, умер бывший директор «Воронежстальмоста» Владимир Боровиков. Владимиру Николаевичу было 89 лет.

На «Воронежстальмост» Владимир Боровиков пришел работать в 1954 году. Прошел путь от мастера до директора, которым стал в 1977 году. На этом посту он проработал до 2009 года.

Владимир Боровиков в отличие от многих своих коллег сумел сохранить завод в лихие 90-е. Более того, люди, трудящиеся там, стабильно получали весьма неплохую зарплату. После ухода с поста главы завода Владимир Николаевич продолжал быть председателем совета директоров предприятия. А директором стал его сын Андрей Боровиков.

Владимир Боровиков награжден Орденами Ленина, Почета и Дружбы народов. Владимир Николаевич – Почетный гражданин Воронежа.

«Комсомольская правда в Воронеже» выражает глубокие соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU