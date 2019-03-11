2019-03-11T18:35:21+03:00
Общество

Бывший ректор Воронежской академии искусств объяснил, почему запретил артистам МХАТа пить и курить

Эдуард Бояков вновь стал героем новостей после того, как уволил актера, почувствовав от него запах алкоголя
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Эдуард Бояков.Эдуард Бояков.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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- Несколько удивлен, что целые сутки почти в топе Яндекса была новость про то, что я «уволил актера за пьянство и запретил курение». Во-первых, актер сам написал заявление. Во-вторых, курение запрещено законом. В-третьих, само обсуждение можно ли актеру «чуть-чуть выпить» перед спектаклем или во время - кажется, мягко выражаясь, странным, - такое сообщение час назад на своей странице в FB опубликовал Эдуард Бояков художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького.

Напомним, накануне СМИ растиражировали сообщения о том, что Бояков уволил артиста Антона Хомятова, потому что почувствовал от него в лифте запах спиртного. А кроме того, запретил курить на территории театра. Тем временем на сайте change.org появилась петиция, адресованная министерству культуры, в которой зрители просят фактически наделить юридическими и творческими полномочиями не только худруководителя, но и президента театра Т.В.Доронину. Правда, пока петиция собрала всего 250 подписей.

Сам Эдуард Бояков в том же посте поблагодарил за поддержку Геннадия Хазанова, Михаила Боярского и Андрея Кончаловского.

- Все действительно просто. Если не усложнять и не придумывать сюжетов ради сюжетов. Конечно алкоголь не совместим с профессией. Точка. Доказательств - тысячи.

Добавим, что с Воронежем Эдуарда Владиславовича связывает обучение на факультете журналистики ВГУ. В течение двух лет он преподавал текстологию в этом же вузе, а также работал заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя.

Второе пришествие Эдуарда Боякова в Воронеж случилось в 2013 году. К тому моменту он был известен как создатель премии «Золотая маска» и автор ряда культурных проектов. До 2015 года Бояков работал ректором Воронежской государственной академии искусств. С 2015 года был снят с поста ректора.

Кроме того, имя Эдуарда Боякова вспоминают в нашем регионе в связи с масштабным исследованием "Воронежский пульс", который получился довольно спорным. Вместе с тем на днях Эдуард Владиславович представил новое издание "Екатеринбуржский пульс".

Благодаря Эдуарду Владиславовичу в Воронеже проходит театральный фестиваль для детворы "Большая перемена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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