2019-03-11T18:31:38+03:00
Общество

Чиновники пообещали сделать воронежскую «Большую экологическую тропу» безопасной в 2019 году

Дальнейшее ее обустройство начнут после сдачи второй очереди Центрального парка
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На совещании губернатор Александр Гусев дал поручение заместителю председателя регионального правительства области Виктору Логвинову, касающееся «Большой экологической тропы».

Глава региона заявил, что в 2019 году нужно сделать этот туристический маршрут полностью безопасным. Что имел в виду губернатор, осталось неясным. Возможно, Александр Гусев переживал о том, чтобы туристы там не заблудились. А к полноценному обустройству «Большой экологической тропы» губернатор предложил приступить после окончания работ по второй очереди Центрального парка (бывший «Динамо»).

Напомним, «Большая экологическая тропа» - сеть дорог и тропинок, проходящая по Центральному, Коминтерновскому, Железнодорожному районам Воронежа и Новоусманскому и Рамонскому районам области. По кольцевому маршруту можно пройти по трем ее участкам.

Первый - Нагорная тропа. Она проходит по областному заказнику «Нагорная дубрава», от санатория имени Горького по урочищу Лысая гора до урочища Белая гора. Этот маршрут проложен по территории, названной археологами «Микро-регионом Вантит». Тропа идет мимо многочисленных археологических памятников. Маршрут туда-обратно 13,5 км, время прохождения шесть-восемь часов.

Второй - Чертовицкая тропа. Проходит также по Нагорной дубраве, от пляжа на реке Воронеж в районе села Чертовицы до пересечения с грунтовой дорогой у села Айдарово. Протяженность 10,3 км, из-за сложного рельефа пройти их можно только за пять-шесть часов.

Третий - Усманская тропа. Идет по территории государственного заказника федерального значения «Воронежский» через «Усманский бор» от кордона Зверинец, через Плотовской кордон и поселок Маклок до брода через реку Усманка у урочища «Конюшни». Длина - 14 км, ее можно пройти за четыре-шесть часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минюсте зарегистрировали приказ, который позволит штрафовать за неоплату парковок в Воронеже
В мэрии Воронежа объяснили, почему просел тротуар у Памятника Славы
Авиарейсы из Воронежа в Тбилиси отложили на 25 дней
Умер председатель совета директоров «Воронежстальмоста» Владимир Боровиков
Бывший ректор Воронежской академии искусств объяснил, почему запретил артистам МХАТа пить и курить
В Воронежской области «поломавшегося» водителя-дальнобойщика спасли гаишники
В Воронеже открылся телефон доверия, по которому можно сдать наркоторговцев
В этом году на улицах Воронежа появятся 4050 новых деревьев
Заседание суда о законности штрафов на воронежских платных парковках перенесли
Воронежский авиазавод хочет перевооружиться под новый «Ил-114-300»
В Воронеже стерилизовали 1069 бездомных животных
Добыча грабителей воронежского отделения банка составила 10 миллионов рублей
За год воронежцы собрали на переработку 3,5 тонны пластика
В Воронеже воры в масках обчистили квартиру на 420 тысяч рублей
Начальника полиции района под Воронежем задержали на рабочем месте
В Воронеже выступит певица LP
Мэрия Воронежа опровергла слухи об отставке вице-мэра по градостроительству
Житель Воронежской области за повторную езду пьяным будет 250 часов мести улицы
В Воронежской области сын убил мать ножом в сердце
В Воронеже выбрали дублера губернатора
Воронежская звезда российской гимнастики Ангелина Мельникова завоевала шесть медалей чемпионата России