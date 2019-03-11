Чиновники пообещали сделать воронежскую «Большую экологическую тропу» безопасной в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-11T18:31:38+03:00

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На совещании губернатор Александр Гусев дал поручение заместителю председателя регионального правительства области Виктору Логвинову, касающееся «Большой экологической тропы».

Глава региона заявил, что в 2019 году нужно сделать этот туристический маршрут полностью безопасным. Что имел в виду губернатор, осталось неясным. Возможно, Александр Гусев переживал о том, чтобы туристы там не заблудились. А к полноценному обустройству «Большой экологической тропы» губернатор предложил приступить после окончания работ по второй очереди Центрального парка (бывший «Динамо»).

Напомним, «Большая экологическая тропа» - сеть дорог и тропинок, проходящая по Центральному, Коминтерновскому, Железнодорожному районам Воронежа и Новоусманскому и Рамонскому районам области. По кольцевому маршруту можно пройти по трем ее участкам.

Первый - Нагорная тропа. Она проходит по областному заказнику «Нагорная дубрава», от санатория имени Горького по урочищу Лысая гора до урочища Белая гора. Этот маршрут проложен по территории, названной археологами «Микро-регионом Вантит». Тропа идет мимо многочисленных археологических памятников. Маршрут туда-обратно 13,5 км, время прохождения шесть-восемь часов.

Второй - Чертовицкая тропа. Проходит также по Нагорной дубраве, от пляжа на реке Воронеж в районе села Чертовицы до пересечения с грунтовой дорогой у села Айдарово. Протяженность 10,3 км, из-за сложного рельефа пройти их можно только за пять-шесть часов.

Третий - Усманская тропа. Идет по территории государственного заказника федерального значения «Воронежский» через «Усманский бор» от кордона Зверинец, через Плотовской кордон и поселок Маклок до брода через реку Усманка у урочища «Конюшни». Длина - 14 км, ее можно пройти за четыре-шесть часов.

ИСТОЧНИК KP.RU