В Воронежской области «поломавшегося» водителя-дальнобойщика спасли гаишники

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-11T18:05:53+03:00

Водитель грузовика поблагодарил полицейских и поехал дальше. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Инспекторы ГИБДД во время дежурства ехали по дороге Воронеж-Тамбов и заметили на темной обочине грузовик «Вольво». Они остановились и спросили у водителя, что случилось. Интерес был не праздный – в стоявшую в месте дороги, где нет фонарей, машину могли врезаться другие авто.

Водитель рассказал, что у него отгорели клеммы аккумулятора, и поэтому двигатель не запускается. Гаишники включили на своих машинах проблесковые маячки, обозначив место стоянки грузовика. А потом помогли отремонтировать фуру.

Водитель поблагодарил полицейских и поехал дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU