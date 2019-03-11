В Воронеже открылся телефон доверия, по которому можно сдать наркоторговцев

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-11T17:29:46+03:00

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В Воронеже с 11 по 22 марта полицейские будут участвовать в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках нее в столице Черноземья будет работать телефон доверия 251-12-50. По нему можно будет сообщить о наркопритонах, торговцах смертельным зельем, мест сборищ «кайфующей» молодежи. Также можно позвонить по традиционному номеру 02.

Кроме того, воронежцы, которых достали наркоманы и торговцы этой гадостью, могут обратиться лично в отделение по контролю за оборотом наркотиков (улица Краснознаменная, дом № 16).

ИСТОЧНИК KP.RU