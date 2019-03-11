В этом году на улицах Воронежа появятся 4050 новых деревьев
На одного жителя города сегодня приходится 9 квадратных метров лесов и парков
Воронеж - город парков и скверовФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В предстоящий весенне-летний период на улицы Воронежа высадят 4050 саженцев деревьев разных пород и 15100 кустарников. На территории города планируется разбить пять гектаров цветников и 1,7 гектаров газонов. Вырубят 3426 аварийных и проведут обрезку 3150 деревьев.
По данным городского управления экологии, в 2018 году в Воронеже появилось 5400 новых саженцев деревьев, 31500 кустарников; 4,8 гектаров цветников; 33,8 гектаров газонов.
По оценкам экологов, уровень озеленения Воронежа сегодня составляет девять квадратных метров на одного жителя.
ИСТОЧНИК KP.RU