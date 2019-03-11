Воронежский авиазавод хочет перевооружиться под новый «Ил-114-300»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-11T16:51:11+03:00

На разработку проекта реконструкции на предприятии планируют потратить 24,7 миллионов

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На Воронежском авиазаводе объявили о проведении аукциона, победитель которого получит право разработать проект реконструкции и перевооружения производства под новый самолет Ил-114-300. На него планируют потратить 24,73 миллиона рублей. Заявки на участие в тендерах можно подать до 21 марта.

На первом этапе от выигравшего торги подрядчика потребуется провести обследование производства и инженерные изыскания. Сделать это должны не позже 45 дней от даты аукциона, который планируют провести 27 марта.

На втором этапе нужно будет до 15 октября разработать проектную документацию, подать ее на утверждение экспертам «Главгосэкспертизы России» и получить их положительное заключение.

И, наконец, на третьем этапе реализации проекта нужно будет сделать рабочую документацию в течение 60 дней со дня одобрения проекта в Главгосэкспертизе.

На ВАСО будут делать не весь новый самолет, а только крыло, хвостовое оперение и некоторые другие детали, а потом отдавать их на сборку на другое предприятие «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

ИСТОЧНИК KP.RU