В Воронеже стерилизовали 1069 бездомных животных

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-11T16:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в Воронеже начали отлавливать и стерилизовать бездомных животных. Однако масштабы проблемы оказались настолько велики, что выделенных средств хватило только на три месяца.

- Поэтому во втором квартале 2018 года дополнительно из бюджета на решение проблемы направили 15 миллионов рублей, - рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии.

По итогам года отловили 2854 бездомных животных, 1069 из них стерилизовали, привили и отпустили. Остальных из соображений безопасности и гуманности подвергли эвтаназии.

ИСТОЧНИК KP.RU