2019-03-11T16:48:21+03:00
Общество

В Воронеже стерилизовали 1069 бездомных животных

На программу дополнительно выделили 15 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В 2018 году в Воронеже начали отлавливать и стерилизовать бездомных животных. Однако масштабы проблемы оказались настолько велики, что выделенных средств хватило только на три месяца.

- Поэтому во втором квартале 2018 года дополнительно из бюджета на решение проблемы направили 15 миллионов рублей, - рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии.

По итогам года отловили 2854 бездомных животных, 1069 из них стерилизовали, привили и отпустили. Остальных из соображений безопасности и гуманности подвергли эвтаназии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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