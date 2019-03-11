2019-03-11T16:21:54+03:00
Общество

За год воронежцы собрали на переработку 3,5 тонны пластика

И больше 500 тонн макулатуры
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления экологии Воронежафото с сайта управления экологии Воронежа
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В 2018 году на территории Воронежа в рамках программы раздельного сбора отходов собрали 3,5 тонны пластиковой тары и более 500 тонн макулатуры.

- На призыв принять участие в программе откликнулись 18 школ города, - рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии. – В учреждениях установили контейнеры для сбора пластика, студенты педуниверситета провели для школьников уроки экологии, на которых рассказали о пользе переработки вторичных ресурсов.

Кроме того, школы собрали и сдали на утилизацию больше 19 тысяч ртутных ламп.

Вторичные ресурсы активно собирают организованные коллективы и предприятия города, в том числе и отделы горадминистрации. Самыми активными, по словам Натальи Ветер, стали правовое и дорожное управления, а также управа Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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