В Воронеже воры в масках обчистили квартиру на 420 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-11T16:08:08+03:00

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В Воронеже задержали банду домушников.

27 февраля полицейских вызвали жертвы кражи: днем обчистили квартиру на улице Лизюкова - воры унесли деньги, парфюмерию и бутылку элитного алкоголя. Хозяева оценили ущерб в 420 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на доме, а также на близлежащих улицах. Под подозрение попали четверо мужчин на автомобиле «Форд-Фокус» темного цвета.

Как выяснилось, двое подозреваемых заранее приехали к дому, зашли в подъезд и, дождавшись, когда владельцы покинут квартиру, позвонили подельникам. Преступники скрывали свои лица под медицинскими масками. В квартире они пробыли 40 минут.

Подозреваемых, оказавшихся жителями Липецкой области в возрасте от 22 до 26 лет, задержали. В полиции они признались в краже. При обыске в арендованной квартире на улице Шишкова оперативники изъяли похищенное, а также специально изготовленные отмычки.

ИСТОЧНИК KP.RU