2019-03-11T15:43:33+03:00
Звезды

В Воронеже выступит певица LP

Артистка, которая сотрудничает с Милен Фармер, приедет с концертом в начале апреля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 апреля в Воронеж с концертом приедет Лаура Перголицци, чей хит Lost on You покорил вершины чартов Италии, Испании, Польши и других стран Европы. LP записала с французской дивой Милен Фармер совместный сингл N'oubliepas, который моментально попал на первое место в французском чарте iTunes, сотрудничала с экс-лидером The Smiths легендарным сонграйтером Моррисси. А в конце 2018 года выпустила новый альбом Heart to Mouth.

Певица выступит перед воронежцами в Event-Hall 7 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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