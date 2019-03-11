2019-03-11T15:34:54+03:00
Общество

Мэрия Воронежа опровергла слухи об отставке вице-мэра по градостроительству

В управлении информации заявили, что Виктор Владимиров продолжает работать
Юрий КОЗЛОВ
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Виктор Владимиров.Виктор Владимиров.Фото: из архива «КП»
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В ряде СМИ была опубликована информация о том, что вице-мэр по градостроительству Виктор Владимиров скоро уйдет в отставку. На этом посту он работает с мая 2018 года. До этого с 2014 по 2017 годы Владимиров руководил управлением строительной политики. Во время скандала с «архитектурным бандитизмом» (термин прижился благодаря словам экс-губернатора области Алексея Гордеева, жестко критиковавшего это направление работы мэрии) ненадолго уходил из городской администрации.

В управлении информации мэрии по поводу возможности отставки Владимирова сказали следующее:

- По состоянию на 11 марта такого решения не принималось. О любых кадровых изменениях будет официально сообщаться на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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