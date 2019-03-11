Житель Воронежской области за повторную езду пьяным будет 250 часов мести улицы
Ему также запретили два года садится за руль
Изменить размер текста:
В Боброве осудили 35-летнего жителя села Хреновое, который повторно попался пьяным за рулем.
Первый случай произошел в конце 2017-го, тогда нарушителя арестовали на 10 суток. Второй раз в состоянии алкогольного опьянения за рулем скутера без номеров мужчину остановили в конце октября 2018-го. У него зафиксировали 1,298 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.
Суд приговорил нарушителя к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU