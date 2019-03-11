Житель Воронежской области за повторную езду пьяным будет 250 часов мести улицы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-11T15:01:28+03:00

Ему также запретили два года садится за руль

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В Боброве осудили 35-летнего жителя села Хреновое, который повторно попался пьяным за рулем.

Первый случай произошел в конце 2017-го, тогда нарушителя арестовали на 10 суток. Второй раз в состоянии алкогольного опьянения за рулем скутера без номеров мужчину остановили в конце октября 2018-го. У него зафиксировали 1,298 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.

Суд приговорил нарушителя к 250 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU