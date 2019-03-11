2019-03-11T14:40:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области сын убил мать ножом в сердце

Рецидивист перед этим поругался с родительницей
Ярослав ИВАНОВ
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Поздравил ножом в сердце. В Репьевском районе сын-рецидивист убил мать.

Тело 56-летней женщины с признаками насильственной смерти в доме в селе Платава обнаружили 7 марта. Полицейские задержали 30-летнего сына погибшей, ранее судимого, который сам и вызвал полицию. Он признался, что 7 марта поссорился с матерью. Разозлившись на родственницу, сходил домой, взял нож и, вернувшись, ударил в область грудной клетки слева. Женщина умерла. Он сам вызвал полицию.

За убийство ему грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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