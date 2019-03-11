В Воронежской области сын убил мать ножом в сердце
Рецидивист перед этим поругался с родительницей
Изменить размер текста:
Поздравил ножом в сердце. В Репьевском районе сын-рецидивист убил мать.
Тело 56-летней женщины с признаками насильственной смерти в доме в селе Платава обнаружили 7 марта. Полицейские задержали 30-летнего сына погибшей, ранее судимого, который сам и вызвал полицию. Он признался, что 7 марта поссорился с матерью. Разозлившись на родственницу, сходил домой, взял нож и, вернувшись, ударил в область грудной клетки слева. Женщина умерла. Он сам вызвал полицию.
За убийство ему грозит до 15 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU