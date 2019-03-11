2019-03-11T13:35:48+03:00
Происшествия

Проездом через Воронежскую область: житель Новосибирска ограбил магазин в Поворино

Рецидивист украл 31 тыс рублей и пакет продуктов
Ярослав ИВАНОВ
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Денег на билет не хватило. 21-летний житель Новосибирской области, приехавший 15 февраля в Поворино из Волгоградской области на попутке, не смог купить билет для дальнейшего путешествия домой. Поэтому решил обчистить попавшийся на глаза киоск.

Дождался, когда рядом никого не было, выдернул оконное крепление, выдавил стекло и проник в помещение. С помощью ключа, обнаруженного на столе, мужчина открыл сейф и похитил 31 000 рублей. Также собрал целый пакет продуктов и покинул магазин. На станции поймал такси и уехал обратно в Волгоградскую область.

Искать его начали на утро, когда предприниматель обнаружил хищение в магазине. Подозреваемого, который оказался уже судимым, нашли, теперь ему грозит срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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