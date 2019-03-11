2019-03-11T12:58:56+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о мощном ветре, который будет дуть целые сутки

А то и больше
Юрий КОЗЛОВ
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В такой ветер зонты детям лучше не давать - вдруг с собой утащит?В такой ветер зонты детям лучше не давать - вдруг с собой утащит?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном управлении МЧС воронежцев предупредили о резком усилении ветра с 18.00 11 марта до 18.00 12 марта. В течение суток воздушные массы будут лететь с запада со скоростью до 15-20 м/c.

На сайте Гидрометцентра России вывесили информацию о желтом уровне опасности по ветру (в переводе на русский это означает ничего страшного, но меры предосторожности принять все же стоит). Согласно данным федеральных синоптиков, ветер может мощно подуть даже раньше 18 часов 11 марта. Опасность образования сильных вихрей, по их сведениям, будет сохраняться в течение дня.

Во время сильного ветра следует держаться подальше от старых крыш, деревьев и недостроенных зданий, с которых на голову может что-нибудь прилететь, столбов линий электропередач (провода могут упасть). По той же причине не стоит проходить рядом с плохо закрепленными металлическими конструкциями. И не берите с собой дорогие зонты. Будет жалко, если ветер их погнет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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