В Воронеже умер старейший артист оперного театра

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-11T12:55:14+03:00

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Коллектив театра оперы и балета скорбит по поводу кончины одного из старейших работников. На 88 году ушел из жизни солист оперы Юрий Красков. Юрия Николаевича не стало 8 марта. Он умер после продолжительной болезни.

Он поступил на службу в воронежский театр с момента его открытия в 1961 году. С тех пор вся его творческая жизнь была связана с воронежской оперой. В его творческой копилке сотня ролей в оперных спектаклях, опереттах, мюзиклах, многие из которых вошли в «золотой фонд» театра. Среди них такие партии как Бобыль («Снегурочка» Римского-Корсакова), Афанасий Иванович («Сорочинская ярмарка» Мусоргского), князь Воляпюк («Сильва» Кальмана), барон Зетта, князь Франческу («Веселая вдова», «Граф Люксембург» Легара), Рахмет («Севастопольский вальс» Листова), Дежурный по тюрьме («Летучая мышь» Штрауса.

Труппа и зрители любили Юрия Краскова за сценическое обаяние, профессиональное мастерство, постоянное излучение доброго и умного юмора. В 2000 году Юрию Краскову присвоили почетное звание «Заслуженный артист России».

Светлая память…

ИСТОЧНИК KP.RU