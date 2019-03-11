Воронежское ремонтно-строительное управление пойдет с молотка за 39,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-11T12:29:49+03:00

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Конкурсный управляющий сообщил об очередной стадии банкротства АО «Специализированное ремонтно-строительное управление №7». Организацию признали финансово несостоятельной в октябре 2017 года. С тех пор на торгах был продан производственный комплекс СРСУ-7: несколько нежилых зданий на улице Азовской, 2Б и право аренды земельного участка площадью 15,5 тысяч квадратных метров под ними. Имущество ушло за 38 миллионов рублей в ноябре 2018 года.

Теперь пришла очередь обрести нового владельца 11 спецавтомобилям, грузовикам и прицепам. Торги, в которых машины будут продаваться отдельными лотами, состоятся 24 апреля. Общая цена автомобилей – 3,3 миллиона рублей. А потом планируют продать два нежилых здания на улице Менделеева, 3 В. Их общая площадь 3,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена – 36,4 миллиона рублей. Аукцион пройдет 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU