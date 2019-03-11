2019-03-11T12:29:15+03:00
Происшествия

Двое велосипедистов провалились под лед на воронежском водохранилище

Мужчины смогли выбраться на поверхность самостоятельно
Ярослав ИВАНОВ
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Двое велосипедистов 39 и 55 лет провалились под лед на водохранилище. ЧП произошло 9 марта в районе железнодорожного моста. Очевидец сообщил об инциденте в службу спасения в 14.20. Когда спасатели прибыли на помощь, мужчины уже выбрались на поверхность самостоятельно, на аэроглиссере их доставили на берег и передали медикам «Скорой».

Спасатели в очередной раз напоминают об опасности выхода на лед водохранилища.

Сейчас его толщина варьируется от 0 до 30 см в 15-20 метрах от берега.

- Самые опасные места - опоры мостов. Там лед теряет прочность из-за вибрации, созданной постоянным потоком машин, а также из-за падающих вниз реагентов, которыми обрабатывают заснеженные дороги. Лучше не выходить на лед в районе ТЭЦ-1, не гулять под опорами линии электропередач. В районе Адмиралтейской площади проходит старое русло реки - там тоже часто образуются полыньи, - сообщили в городской службе спасения.

Если на ваших глазах человек провалился под лед, звоните по номеру 112, зовите на помощь, чтобы привлечь внимание других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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