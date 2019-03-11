2019-03-11T12:01:45+03:00
Звезды

Воронежцам прочитают пять лекций о славянах на Дону

Все их можно посетить бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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17 марта в Воронеже стартует научно-просветительский проект "Сохранение памятников археологии Нагорной Дубравы", который призван популяризировать историко-культурное наследие донских славян и сохранение памятников боршевской культуры. В программе проекта пять открытых лекций, которые будут проходить в книжном клубе «Петровский» по воскресеньям.

17 марта Денис Акимов прочитает лекцию «Как и когда славяне впервые оказались на Дону».

24 марта Анатолий Винников расскажет о «Славянах на Дону в VIII-X веках».

31 марта можно подискутировать с Алексеем Саниевым на тему «Почему Нагорная дубрава в Воронеже должна стать мировым туристическим брендом».

7 апреля Виктор Ковалевский расскажет о «Быте и хозяйстве донских славян».

14 апреля Михаил Цыбин прочитает лекцию « Юго-восточное порубежье Руси накануне и после монгольского нашествия».

Начало в 13.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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