В Воронеже будут судить мужчину, убившего собутыльницу из-за оскорблений

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-11T11:52:05+03:00

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Следователи передают в суд дело 31-летнего воронежца, убившего знакомую.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. В квартире на улице 9 Января 31-летний хозяин выпивал с 57-летней гостьей. В какой-то момент женщина стала оскорблять своего визави. Хозяин не выдержал оскорблений, схватил нож и ударил гостью в шею. Женщина умерла на месте. Мужчина выбежал на улицу и, встретив знакомого, попросил его вызвать полицию. Теперь ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU