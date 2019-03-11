2019-03-11T10:41:03+03:00
Происшествия

В Воронеже за ночь сгорели две иномарки

Машины тушили в Советском и Левобережном районе
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже за ночь сгорели две иномарки

В 22.05 10 марта пожарных вызвали на улицу МОПРа в Левобережный район. Горел автомобиль Suzuki Grand Vitara. Два пожарных расчета ликвидировали огонь через 12 минут после вызова, в результате пожара в машине поврежден моторный отсек и лобовое стекло.

Сообщение о пожаре на улице Домостроителей в Советском районе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области 11 марта в 3.19. В этот раз загорелась Chevrolet Aveo. С возгоранием справились через 13 минут после вызова. В автомобиле поврежден огнем передний и задний бамперы, лобовое стекло и салон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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