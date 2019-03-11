2019-03-11T10:23:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области бурильно-крановая машина задавила женщину насмерть

Авария произошла в Грибановском районе
Ярослав ИВАНОВ
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За 10 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 93 аварии, большинство из них (56) произошло в столице Черноземья. Четыре человека получили травмы, один погиб.

В воскресенье около четырех часов утра авария со смертельным исходом случилась на 595-м километре автодороги «Москва-Астрахань» в Грибановском районе.

По предварительным данным, 28-летний водитель бурильно-крановой машины сбил молодую женщину. Потерпевшая умерла на месте до приезда «Скорой».

Полицейские устанавливаются обстоятельства аварии и личность погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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