В Воронежской области бурильно-крановая машина задавила женщину насмерть
Авария произошла в Грибановском районе
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За 10 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 93 аварии, большинство из них (56) произошло в столице Черноземья. Четыре человека получили травмы, один погиб.
В воскресенье около четырех часов утра авария со смертельным исходом случилась на 595-м километре автодороги «Москва-Астрахань» в Грибановском районе.
По предварительным данным, 28-летний водитель бурильно-крановой машины сбил молодую женщину. Потерпевшая умерла на месте до приезда «Скорой».
Полицейские устанавливаются обстоятельства аварии и личность погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU