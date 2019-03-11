Воронежские рыбаки-экстрималы устроили ловлю на весеннем льду водохранилища
Хотя спасатели в очередной раз предупреждают, что это небезопасно
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Несмотря на весеннее потепление, заядлые воронежские рыбаки продолжают выходить на лед водохранилища, буквально рискуя жизнью. Спасатели напоминают горожанам, что в такая рыбалка небезопасна.
- Лед пока достаточно толстый, но с каждым днем все больше напитывается водой и теряет прочность. Подводные течения подмывают его снизу, промоина может быть совсем близко от, казалось бы, надежного места. В районе Чернавского и Вогрэссовского мостов, а также Адмиралтейской площади есть открытая вода, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU