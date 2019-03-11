2019-03-11T09:51:29+03:00
Общество

Воронежский Театр равных показал премьеру в Челябинске

Артисты также провели семинары и мастер-классы для местных педагогов по работе с инвалидами
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежский Театр равных завоевывает страну. Необычные артисты продолжают реализацию проекта «Создание творческих площадок для людей с инвалидностью», помогая в создании аналогичных театров в других регионах страны.

На днях инклюзивная труппа представила новый спектакль «Дела семейные» в Челябинске. Постановку дважды показали в Доме актера, а также в реабилитационном центре. Кроме того, инклюзивная труппа провела семинар со специалистами, работающими с людьми с инвалидностью, а также серию мастер-классов для потенциальных артистов.

Воронежцам инклюзивная труппа покажет премьеру «Дела семейные» в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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