В Воронеже презентуют книгу о Василии Пескове

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-11T09:41:05+03:00

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День рождения писателя-натуралиста Василия Пескова в Воронеже отметят презентацией книги о прославленном земляке. 13 марта в библиотеке имени Никитина представят издание из серии «Замечательные люди Воронежского края» - двухтомник «Василий Песков» написал прозаик Михаил Федоров.

В первом томе рассказывается о корнях Василия Пескова, о деде, Георгиевском кавалере, о тружениках-родителях, о детстве, об учебе в средней школе и в школе киномехаников, . о трудовом пути Пескова - от пионервожатого и журналиста в газете «Молодой коммунар» до собкора «Комсомолки» и ведущего в передаче «В мире животных». Второй том включает рассказы близких людей, одноклассников, коллег Василия Михайловича, тех, с кем он встречался, работал, путешествовал, вел переписку.

В книге множество архивных фотографий.

Презентация книги «Василий Песков» пройдет 13 марта в 15.00 на 3 этаже (к. 301), вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU