Воронежский «Факел» сыграл вничью с волгоградским «Ротором»

СЕГОДНЯ 22:21 2019-03-10T22:21:39+03:00

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Возвращение большого футбола в Воронеж после зимнего перерыва для города прошло в общем-то незамеченным. Поглядеть на борьбу «Факела» и «Ротора» пришло всего 1549 человек. Энтузиазма аудитория командам, понятное дело не добавляла. Также как и состояние поля, на которое после игры жаловались оба главных тренера.

У воронежцев и волгоградцев во время матча были скорее полумоменты. Самых острых было два. У «Факела» неплохой удар нанес Бирюков, но вратарь гостей Лобанцев был внимателен. А у воронежцев второй классный матч выдал голкипер Кортнев. Он уверенно выходил на перехваты, выбивал мяч и отразил опасный выстрел со штрафного. Итог встречи, где было больше борьбы, чем игры – 0:0.

- Тяжелый матч равных соперников, - подытожил главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков. – Из-за состояния поля упростили игру. При таких условиях много решает желание, самоотверженность, умение вести борьбу. Значит, будем над этим работать.

- В первом тайме преимущество было у «Ротора», у нас многое не получалось, во втором была уже равная игра, - заявил наконец-то пришедший на пресс-конференцию как официальный главный тренер Игорь Пывин. – Временами неплохо вскрывали фланги, но, конечно, нужно серьезно работать над совершенствованием наших действий и в обороне, и в атаке.

На вопросы о том, как он оценивает действия Бирюкова и Кузьмина Пывин ответил так:

- В Химках мы были довольны игрой Михаила, сегодня он, к сожалению, не реализовал момент. Но вышедший вместо него Аршакян совсем не убедил: из трех игровых действий два непонятных и только один удар по воротам. Что касается Кузьмина, объем работы на поле у него хороший, но надо прибавлять в отборе. Еще хотелось бы видеть от него больше острых пасов, благо уровень футболиста их делать позволяет.

«Факел» набрал 31 очко и остался на 14 месте, у волгоградцев 30, они 15-е. У «Балтики» после поражения в Ярославле осталось 28 очков, калининградцы по-прежнему занимают 16 место, с которого начинается зона вылета

Другие матчи тура завершились так:

«Луч» (Владивосток) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 0:2

«Томь» (Томск) – «Краснодар-2» (Краснодар) 0:0

«Шинник» (Ярославль) – «Балтика» (Калининград) 1:0

«Химки» (Химки) - «Сибирь» (Новосибирск) 1:1

«Тамбов» (Тамбов) – «Тюмень» (Тюмень) 1:1

«Чертаново» (Москва) - «Мордовия» (Саранск) 0:2

«Авангард» (Курск) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 1:1

«Сочи» (Сочи) – «Армавир» (Армавир) 1:0.

Дубли «Спартака» и «Зенита» сыграют 11 марта. А 17-го с дублерами могучих Дзюбы и Азмуна, которые однако недавно уступили аутсайдеру испанской Примеры, сразится «Факел». Матч состоится 17 марта в Санкт-Петербурге, точное время его начала пока неизвестно.

"Факел" - "Ротор", 10 марта 2019 года, лучшие моменты матча.

ИСТОЧНИК KP.RU