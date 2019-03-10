2019-03-10T21:01:54+03:00
Общество

Кошку без хвоста из Воронежской области приютила у себя жительница Германии

Переехать в другую страну питомцу помогли волонтеры
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Помощь бездомным кошкам г. Россошь» в соцсети.Фото: из группы «Помощь бездомным кошкам г. Россошь» в соцсети.
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Кошку без хвоста из Воронежской области приютила у себя жительница Германии. Удивительную историю обретения дома бездомным питомцем рассказали волонтеры сообщества «Помощь бездомным кошкам г. Россошь».

В ноябре 2018 года кошку, которую волонтеры мило назвали Катей, нашли на улице. Она была в ужасном состоянии и ее отвезли к ветеринару. Хвост был настолько поврежден, что спасти его не было никаких шансов. Тогда было принято решение об ампутации. Питомец не смог бы жить на улице, поэтому куратор приюта «Добротворить» Евгения Ткаченко.взяла кошку к себе. В это время в Сети был брошен клич - пушистой красотке искали новую семью. Информацию размещали и в немецких соцсетях. И хозяйка нашлась. Катя настолько очаровала Мануэллу С. из Германии, что та решила забрать ее к себе.

Чтобы пушистая красавица обрела новый дом, пришлось задействовать целую цепочку волонтеров. Сначала для Кати подготовили документы. Затем отправили в Москву. Оттуда в сопровождении неравнодушных людей, кошка отправилась в Дюссельдорф. Теперь она обживается на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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