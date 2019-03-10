2019-03-10T19:06:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области нашедшая чужую карту женщина может попасть в тюрьму на 5 лет

На чужие деньги жительница Боброва купила продукты
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Боброве возбудили уголовное дело на женщину, которая нашла чужую банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел 7 марта около восьми часов вечера. 24-летняя жительница райцентра потеряла банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты. Чуть позже ее нашла 29-летняя женщина. Она решила не упускать возможность и воспользовалась деньгами, оплатив покупки в нескольких продуктовых магазинах. Таким образом, похитительница причинила владелице карты ущерб в две тысячи рублей.

24-летняя девушка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители получили доступ к банковским операциям по карте и смогли вычислить подозреваемую. Ее задержали. В отделе полиции похитительница признала свою вину. Женщина пояснила, что полученные таким образом деньги потратила на личные нужды.

На местную жительницу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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