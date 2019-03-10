В Воронежской области на сбившего подростков водителя завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-10T18:01:20+03:00

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В Каширском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело на водителя, сбившего подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 10 марта.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщалось ранее, ДТП случилось 8 марта в селе Каширское примерно в 19.20. Водитель сбил двух пешеходов 14 и 16 лет - девочка и мальчик стояли на краю проезжей части. Подростки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. При этом мужчина сбежал с места аварии. Изначально даже не было известно, на каком автомобиле он ехал.

Позже водителя удалось найти. Им оказался 26-летний местный житель, управляющий автомобилем «ВАЗ-21099». Его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU