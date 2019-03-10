Житель Воронежской области отделался штрафом за избиение полицейского

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-10T17:02:47+03:00

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В Борисоглебском районном суде вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Сотрудники полиции получили сообщение о противоправных действиях местного жителя. Участковый и оперуполномоченный выехали на место. Горожанин открыл дверь и с порога решил разобраться с незваными гостями. Он кулаком ударил участкового в ухо, а затем попытался накинуться на оперуполномоченного. Сотрудник полиции стал обороняться, но упал на землю и ударился коленом о бетонную плитку.

Жителя Борисоглебска признали виновным в совершении преступления по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначили штраф в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU