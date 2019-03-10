2019-03-10T15:00:54+03:00
Происшествия

В Воронеже бдительная пенсионерка не отдала мошенникам 240 тысяч рублей

Ее «сыну» нужны были деньги, чтобы избежать ответственности за ДТП
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Воронежская пенсионерка смогла раскусить обман мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 10 марта.

Накануне женщине на домашний телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Он рассказал, что попал в ДТП и попросил 240 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Деньги он попросил перевести на указанный номер мобильного.

65-летняя местная жительница не растерялась. Она позвонила своему настоящему сыну и выяснила, что ни в какое ДТП он не попадал, а звонок сделали мошенники. Пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Только за сутки с подобными заявлениями в отдел обратились двое. Правоохранители просят горожан быть бдительными и проверять всю поступающую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеисты «Россоши» выиграли чемпионат НМХЛ
Воронежские спасатели присмотрят за сжиганием чучела на Масленицу
После смертельного ДТП на трассе в Воронежской области возбудили уголовное дело
Воронежские мужчины устроили зимний футбол на снегу
В Воронеже неизвестный обстрелял припаркованные во дворе машины
В Воронеже спорткар притворился «Ладой»
«Весна, коты прилетели»: хвостатых вестников тепла сфотографировали в Воронеже
Густой туман продержится в Воронежской области до утра
В Воронеже женщина шесть раз получала страховку за сотрясения мозга
В Нововоронеже на возвращавшихся из храма пожилых супругов напал грабитель
На парковке воронежского сити-парка «Град» загорелся автомобиль «Вольво»
В Воронеже вандалы разбили табло с расписанием маршрутов на «умной» остановке
Жителю Воронежской области за украденную бутылку водки грозит до 4 лет тюрьмы
Главврач сборной России по футболу в Воронеже расскажет, возможен ли спорт без допинга
Воронежский зоопарк объявил конкурс по созданию плюшевых «двойников»
8 марта в Воронежской области остановили 33 пьяных водителей