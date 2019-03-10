В Воронеже бдительная пенсионерка не отдала мошенникам 240 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-10T15:00:54+03:00

Ее «сыну» нужны были деньги, чтобы избежать ответственности за ДТП

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Воронежская пенсионерка смогла раскусить обман мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 10 марта.

Накануне женщине на домашний телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Он рассказал, что попал в ДТП и попросил 240 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Деньги он попросил перевести на указанный номер мобильного.

65-летняя местная жительница не растерялась. Она позвонила своему настоящему сыну и выяснила, что ни в какое ДТП он не попадал, а звонок сделали мошенники. Пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Только за сутки с подобными заявлениями в отдел обратились двое. Правоохранители просят горожан быть бдительными и проверять всю поступающую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU