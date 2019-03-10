Хоккеисты «Россоши» выиграли чемпионат НМХЛ

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-10T14:02:06+03:00

Команда обыграла на выезде «Прогресс» и досрочно заняла первое место в лиге

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты «Россоши» обыграли в Глазове местный «Прогресс» со счетом 6:2. Матч прошел в субботу, 9 марта. Таким образом, фарм-клуб «Бурана» досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате НМХЛ.

Счет открыл Алексей Талдонов. Он забросил шайбу в ворота противника на 12-й минуте. Стартовый период закончился со счетом 1:0. Зато во втором команда Сергея Карого вошла во вкус и забросила еще четыре шайбы. Хозяева льда смогли ответить лишь одним точным броском. В конце матча «Прогресс» сократил разрыв на одно очко, однако итоговый счет установил россошанец Константин Колмагоров.

Таким образом, в первом раунде плей-офф «Россошь» сыграет с ХК «Металлург» из Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU