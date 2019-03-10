2019-03-10T13:01:00+03:00
Общество

Воронежские спасатели присмотрят за сжиганием чучела на Масленицу

Пожарные будут следить за безопасностью на празднике
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: архив ГУ МЧС России по Воронежской области.Фото: архив ГУ МЧС России по Воронежской области.
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В Воронеже завершается масленичная неделя. На площадях собирается большое количество людей, поедается огромное количество блинов с самой различной начинкой и по традиции производится сжигание чучела Масленицы, поэтому сотрудники пожарной охраны напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности.

Чтобы не произошло ЧП, на праздничных мероприятиях за безопасностью воронежцев будут следить сотрудники Главного управления МЧС России по Воронежской области и его подчиненные подразделения. Кроме того спасатели проведут профилактическую работу среди граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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