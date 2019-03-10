После смертельного ДТП на трассе в Воронежской области возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погиб 31-летний пешеход в Терновском районе в субботу, 9 марта. Водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Авария произошла около 5 часов утра. на 581 километре трассы Р-22 «Каспий». Автомобиль, сбивший мужчину, не установлен.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность виновника ДТП.. - прокомментировали в ведомстве.
Сотрудники полиции просят всех свидетелей данного происшествия обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (473) 269-61-02 или 02 (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU