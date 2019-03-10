2019-03-10T12:12:43+03:00
Происшествия

После смертельного ДТП на трассе в Воронежской области возбудили уголовное дело

Водитель скрылся с места аварии
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погиб 31-летний пешеход в Терновском районе в субботу, 9 марта. Водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария произошла около 5 часов утра. на 581 километре трассы Р-22 «Каспий». Автомобиль, сбивший мужчину, не установлен.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность виновника ДТП.. - прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники полиции просят всех свидетелей данного происшествия обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (473) 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже бдительная пенсионерка не отдала мошенникам 240 тысяч рублей
Хоккеисты «Россоши» выиграли чемпионат НМХЛ
Воронежские спасатели присмотрят за сжиганием чучела на Масленицу
Воронежские мужчины устроили зимний футбол на снегу
В Воронеже неизвестный обстрелял припаркованные во дворе машины
В Воронеже спорткар притворился «Ладой»
«Весна, коты прилетели»: хвостатых вестников тепла сфотографировали в Воронеже
Густой туман продержится в Воронежской области до утра
В Воронеже женщина шесть раз получала страховку за сотрясения мозга
В Нововоронеже на возвращавшихся из храма пожилых супругов напал грабитель
На парковке воронежского сити-парка «Град» загорелся автомобиль «Вольво»
В Воронеже вандалы разбили табло с расписанием маршрутов на «умной» остановке
Жителю Воронежской области за украденную бутылку водки грозит до 4 лет тюрьмы
Главврач сборной России по футболу в Воронеже расскажет, возможен ли спорт без допинга
Воронежский зоопарк объявил конкурс по созданию плюшевых «двойников»
8 марта в Воронежской области остановили 33 пьяных водителей