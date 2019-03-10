2019-03-10T11:00:24+03:00
Общество

Воронежские мужчины устроили зимний футбол на снегу

Горожане предпочли спорт Интернету
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежские мужчины показали молодежи, как нужно правильно проводить время зимой. Горожане вышли на площадку, чтобы сыграть в футбол на снегу. При этом спортсмены сняли куртки. Фото местные жители опубликовали в соцсети.

- Как закаляются наши воронежцы, - подписал снимки автор.

В комментариях жители вспомнили свое детство и отметили, что раньше погодные условия никого не останавливали.

- Дожили. Нормальные люди, которые в Интернете сутками не сидят, удивление вызывают. Все детство в футбол зимой гоняли, - написал горожанин.

А другой воронежец с ностальгией рассказал, что происходило с мячом при очень низких температурах.

- Минус 25 всего лишь делало из мяча съеженное нечто, но это не мешало его использовать до тех пор, пока он не превратится в резиновую тряпку, - вспомнил мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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