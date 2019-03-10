В Воронеже неизвестный обстрелял припаркованные во дворе машины

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-10T10:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже неизвестный обстрелял припаркованные во дворе многоэтажки машины. Инцидент произошел на Фестивальном бульваре у дома 25а. Поврежденными оказались четыре авто. Об этом на своей странице в соцсети рассказал один из пострадавших.

- Сначала расстреливали машину соседки - Hyundai ix35. Она думала, что это ей бывший муж мстит. Затем соседу таким же образом разбили заднее стекло на его Chevrolet Cruze. А 7 марта я выхожу утром во двор и обнаруживаю следы от пуль на авто у себя и еще одного соседа, владельца Skoda Octavia, - написал местный житель.

По предположению горожан, пули пускают из пневматической винтовки, а делает это кто-то из подъезда напротив.

- Есть у нас дед. Живет как раз в этом доме. Пару лет назад он стрелял по людям за то, что они заняли площадку, за которой ухаживала его жена. И вот позавчера, когда полиция уехала после осмотра места ЧП, я поднял голову и увидел, что он ныкается на балконе. Я ему закричал, он спрятался, а затем вылез из окна квартиры и спросил, кому я ору. Точно он, - уверен хозяин пострадавшего авто.

Горожане написали заявление в полицию. По факту обращения проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU