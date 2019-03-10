2019-03-10T09:02:44+03:00
Общество

В Воронеже спорткар притворился «Ладой»

Над машиной посмеялись в Сети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Роман Костин.Фото: Роман Костин.
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Во дворе многоэтажки в микрорайоне Боровом заметили странную машину. Автомобиль по всем внешним признакам похож на иномарку Toyota Celica, но значок капоте говорит об обратном. И, если верить ему, на парковке стоит Lada. Фотографию горожане опубликовали в Сети.

Судя по всему, владелец авто переживает за отечественное производство и вот так решил поддержать и замотивировать ВАЗ.

В комментариях к посту воронежцы посмеялись над водителем и высказали свои предположения причин смены эмблемы. «Когда в душе затаилась обида на отечественный автопром», «Когда мечтал о Granta, а пришлось брать Toyota», «Патриот с японскими корнями».

А кто-то и вовсе предположил, что это Lada Celica - секретная разработка ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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