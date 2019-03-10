«Весна, коты прилетели»: хвостатых вестников тепла сфотографировали в Воронеже

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-10T08:34:45+03:00

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В Воронеже местные жители определяют приближение весны необычным способом. Они ждут момента появления «поющих» котов на деревьях. И вот такое трио заметили напротив одной из городских многоэтажек. Фото опубликовали в Сети.

- Весна, коты прилетели, - подписал снимок автор.

Коты временно заняли места птиц, видимо, ожидая своих возлюбленных. Есть на фото и четвертый пушистый зверь. На дереве места ему не хватило, поэтому он пристроился внизу, чтобы охранять территорию. В комментариях воронежцы назвали его «смотрящим района».

И ведь действительно, существует множество примет, суть которых сводится к тому, что коты чувствуют смену погоды. Например, если хвостатый питомец крепко спит брюхом вверх, будет тепло. Кроме того, именно в начале весны у кошек начинается брачный период. происходит гормональный выброс. Свои эмоции коты выражают криками, которыми стараются привлечь внимание самок.

А как вы считаете, можно ли по кошкам определить приход весны?

ИСТОЧНИК KP.RU