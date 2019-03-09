Густой туман продержится в Воронежской области до утра

9 Март 21:13 2019-03-09T21:14:36+03:00

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Воронежскую область 9 марта после 21:00 накроет туман, который продержится в течение 12 часов. Желтый уровень погодной опасности в нашем регионе был обозначен на официальном сайте Гидрометцентра России.

Так что те, кто собирается в дорогу ночью или ранним утром 10 марта, должен быть предельно внимательным. Быть может, стоит и вовсе перенести поездку. В любом случае автомобилистам нужно четко следовать Правилам дорожного движения. Пешеходам также рекомендуется быть внимательнее, не спешить перебегать дорогу и учитывать плохую видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU