2019-03-09T21:02:50+03:00
Общество

В Воронеже женщина шесть раз получала страховку за сотрясения мозга

Что удивительно, травмы она получала все время, когда выносила мусорное ведро
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области за 9 месяцев 2018 года свою жизнь застраховали 26 583 человека. Это на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Самые востребованные риски, как сообщил Штефан Ванчек, директор по продажам компании «ППФ Страхование жизни», инсульт, инфаркт и онкология.

При этом в Воронежской области самые распространенные страховые случаи - это перелом лучевой кости (кости в составе предплечья, расположенной рядом с локтем), растяжение связок нижней части ноги, а также ушиб колена.

Были и, если можно так сказать, курьезные случаи: у одной застрахованной женщины за период с 2015 по 2018 год было шесть сотрясений головного мозга. При этом обстоятельства травмы одни и те же – она выносила мусорное ведро в контейнер.

К слову, отказы по выплатам случаются при легких травмах, которые не влияют на трудоспособность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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