На парковке воронежского сити-парка «Град» загорелся автомобиль «Вольво»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-09T17:52:48+03:00

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9 марта примерно в 13.17 произошел пожар в поселке Солнечный Рамонского района. На парковке ТРЦ Сити-парк «Град» загорелся легковой автомобиль «Вольво». Спасателям удалось ликвидировать возгорание уже в 13.31.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в результате пожара в легковом автомобиле «Вольво» оказался поврежден моторный отсек, крыло и фары. По оперативной информации пострадавших нет. Всего на место ЧП выезжали две пожарные машины.

Кстати, в этот же день в 14.20 подобное происшествие случилось и на улице Переверткина. Там пятеро спасателей тушили другой легковой автомобиль «Опель. В итоге огонь повредил моторный отсек и приборную панель. По оперативной информации пострадавших также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU