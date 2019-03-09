В Воронеже вандалы разбили табло с расписанием маршрутов на «умной» остановке

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-09T16:35:49+03:00

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Не долго проработало появившееся в январе новое табло с временем прибытия маршруток. Напомним, на этот раз в центре Воронежа решили еще раз попробовать запустить систему, которая помогала бы следить за прибытием транспорта. На этот раз начали с «умной остановки» у Центрального рынка. Но в дело вновь вмешались вандалы: в ночь с 7 на 8 марта кто-то попытался «добраться» до экрана и разбил его.

В настоящее время соответственно система не работает. Пока не известно, насколько быстро удастся установить новый монитор. И кто оплатит все работы? Вероятно, это придется сделать частнику, который и финансирует проект.

Но с другой стороны «умная» остановка должна быть подключена к системе «Безопасный город» - а это значит, что вандалов могут быстро отследить.

ИСТОЧНИК KP.RU