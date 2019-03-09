Главврач сборной России по футболу в Воронеже расскажет, возможен ли спорт без допинга
12 и 13 марта в Воронеже пройдет Всероссийский семинар по спортивной медицине и медицинской реабилитации. В качестве лекторов выступят Эдуард Безуглов, главный врач мужской национальной команды России по футболу, Эльвира Усманова, главврач детской Академии ПФК ЦСКА и Михаил Бутовский, врач ПФК ЦСКА.
Как сообщают организаторы, на семинаре будут обсуждаться вопросы, посвященные лечению травм у спортсменов, аспектам антидопингового обеспечения, мониторингу функционального состояния спортсменов
Также пройдет круглый столе «Оздоровительная и адаптивная физическая культура в школе: возможности и перспективы развития» и открытый мастер-класс по оказанию первой помощи на занятиях физической культуры.
Семинар направлен на повышение уровня квалификации врачей, тренеров и специалистов по реабилитации, работающих в футболе и других видах спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU